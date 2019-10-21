Испанская прокуратура не стала просить о мерах пресечения для Фридмана по делу о захвате бизнеса

Обвинение не стало просить о мерах пресечения против российского бизнесмена Михаила Фридмана по делу о попытке «рейдерского захвата» мобильного оператора связи Zed World Wide (ZWW) в 2016 году, сообщил прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда. Миллиардер дал показания по делу, он отрицал все выдвинутые против него обвинения.

По словам прокурора, Михаил Фридман останется в статусе обвиняемого. «Это точно»,— сказал он журналистам после заседания (цитата по «РИА Новости»).

Как ранее писала газета Financial Times со ссылкой на судебные документы, в 2016 году господин Фридман якобы попытался приобрести ZWW «по смешной цене» в €20 млн, что было намного ниже ее рыночной стоимости. Получив отказ, он устроил «экономическую осаду» оператора и ее родительской компании Zed+.

По версии прокуратуры, Михаил Фридман также оказал влияние на решение одного из потенциальных кредиторов ZWW: российский бизнесмен имеет косвенное долевое участие в Amsterdam Trade Bank, который входил в синдикат банков, отказавших в предоставлении кредита ZWW. Компания была вынуждена объявить о неплатежеспособности.