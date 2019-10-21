400 томов о «Северной»

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела о двух взрывах в выработках шахты «Северная», входящей в АО «Воркутауголь». К первому взрыву, установило следствие, привело пренебрежение мерами безопасности ради увеличения добычи угля. Ко второму — попытка спасти людей из уже взорвавшейся, но по-прежнему сильно загазованной выработки. Предполагается, что в ближайшее время перед судом в Республике Коми предстанут 14 обвиняемых по этому делу.

В деле о взрывах на шахте фигурируют 14 обвиняемых, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Это первый заместитель генерального директора—технический директор АО «Воркутауголь» Денис Пайкин, помощник директора по охране труда АО Олег Бабиченко, директор шахты «Северная» Михаил Тимофеев, его заместитель Виталий Лавров, главный инженер Виктор Титков, начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев, его заместители Андрей Плахов и Александр Халиченко, механик данного участка Леонид Фролов и электрослесарь Денис Федюков, командир военизированного горноспасательного отряда Леонид Лобков и его помощник Олег Будаев.

Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупный ущерб, а также смерть двух и более лиц).

Кроме того, главному государственному инспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову инкриминируется ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение особо крупного ущерба).

По версии следствия, 25 и 28 февраля 2016 года в горных выработках угольной шахты «Северная» произошли взрывы метановоздушной смеси. Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет.

Как выяснило следствие, произошедшее стало следствием желания руководства предприятия выполнить план по добыче угля и избежать тем самым штрафных санкций со стороны вышестоящих руководителей.

По указанию либо с ведома руководителей «Северной», полагает следствие, систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок. При этом работа по добыче угля не приостанавливалась, что привело к загазованности выработанного пространства шахты. В результате вмешательства Дениса Федюкова в систему аэрогазового контроля функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя.

«Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли — это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метановоздушной смеси»,— установило следствие. В обязанности Павла Маслова входило осуществление надзора за соблюдением требований промышленной безопасности в шахте «Северная», который фактически не осуществлялся. В результате системного нарушения правил безопасности произошел первый взрыв, повлекший гибель 30 человек.

27 февраля 2016 года руководители «Воркутаугля» и «Северной» направили горноспасателей и работников шахты для ликвидации аварии. При этом они, отметила Светлана Петренко, достоверно знали, что нахождение людей в шахте представляет опасность и возможен новый взрыв. Денис Пайкин как технический директор угледобывающей организации, видя такие нарушения требований безопасности, руководителя ликвидации не отстранил, нового не назначил и фактически самоустранился от возложенных на него обязанностей. В ночь на 28 февраля произошел новый взрыв, в результате которого шесть человек погибли, шесть получили телесные повреждения.

В ходе следствия Александр Халиченко признал свою вину и дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте. Остальные фигуранты отрицают свою причастность к совершению преступления. Уголовное дело, в котором 392 тома, направлено на утверждение в Генпрокуратуру.

Николай Сергеев