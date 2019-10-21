Власти Хабаровского края направят еще 140 млн рублей на компенсацию последствий паводка

Пострадавшим от паводка в Хабаровском крае сельхозпредприятиям и фермерам выплатят почти 140 млн руб. Деньги направят из резервного фонда РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Выплаты получат 58 производителей, которые «представили необходимые документы и подтвердили понесенный ущерб».

По данным краевого Минсельхоза, от переувлажнения и паводка пострадал урожай на площади 24 тыс. га. «По основным видам культур произошло снижение урожая примерно на 20% и его частичная гибель. Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в 2019 году ожидается более чем на 8% к уровню прошлого года. Ущерб для хозяйств всех категорий превысил 1 млрд руб.»,— добавили в ведомстве.

В общей сложности компенсацию получили 25 тыс. человек, им было выплачено 301,6 млн руб. Из этой суммы 291 млн руб. выделили из резервного фонда правительства РР, 10,5 млн — из фонда краевого правительства, добавили в пресс-службе.

К утру 21 октября местные власти сняли режим ЧС в Аяно-Майском, Солнечном и Ульчском районах края. В 14 других районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре режим ЧС сохраняется.

Режим ЧС регионального характера сохраняется в Хабаровском крае с 29 июля. Как сообщал Минсельхоз РФ, в 2019 году российские аграрии потеряли 9,5 млрд руб. из-за различных ЧС.

О ситуации с паводками читайте в материале “Ъ” «Дальний Восток выходит из берегов».