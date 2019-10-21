Пробы воды взяли в реке в Красноярском крае, где прорвало дамбу

Специалисты регионального Росприроднадзора взяли пробы воды из реки Сейба в Красноярском крае, где прорыв дамбы привел к гибели людей, сообщили «РИА Новости» в Минприроды. «Пробы наверняка уже отобрали, но точная информация будет в понедельник»,— рассказали там.

В Росприроднадзоре заявили, что пробы воды и грунта уже анализируются. «Имеющиеся материалы по объектам недропользования юридического лица, собственника дамбы собраны, готовятся запросы в Роснедра и Ростехнадзор»,— сообщили там.

Росприроднадзор 21 октября попросит правительство России разрешить проверить все дамбы страны после ЧП. С 23 октября ведомство будет проверять все участки, где работает компания «Сисим», на чьих месторождениях произошло разрушение дамб.

Ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба разрушилось пять дамб. В результате погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Судьба еще пятерых неизвестна. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. в качестве страховой компенсации.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Дамбы не удержали реку».