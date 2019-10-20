Росстат планирует использовать опыт Беларуси при переписи населения в 2020 году

Росстат при переписи населения 2020 года может использовать опыт Белстата, который организует перепись в Беларуси в 2019 году. Она проходит с 4 по 30 октября. В стране организуют первую в СНГ перепись с использованием интернет-технологий.

«Она проходит по совершенно иным стандартам и технологиям, чем те, которые применялись ранее,— сказал глава Росстата Павел Малков, который возглавлял российскую делегацию по поездке в Беларусь (цитата по «РИА Новости»).— Здесь вживую мы видим, как все это проходит. Это — бесценный опыт для нас, чтобы использовать его в следующем году».

Российской делегации представили планшеты для переписчиков, программное обеспечение, цифровые карты, новые средства анализа информации, сведения об информационной кампании и обучении персонала. По мнению господина Малкова, перепись в Беларуси организована на самом высоком уровне. Глава Белстата Инна Медведева рассказала, что новые технологии позволили уменьшить время для ввода и обработки информации, сократить количество переписчиков и удешевить процесс.

Напомним, в России перепись населения пройдет в 2020 году. На нее могут направить 33 млрд руб.

Подробнее о цифровой переписи в России читайте в материале “Ъ” «Большие данные включат в перепись».

О закупке устройств — в публикации “Ъ” «Россиян перепишут с помощью планшетов».