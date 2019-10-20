Международный союз биатлонистов распределит €1 млн между национальными федерациями

Международный союз биатлонистов (IBU) решил выделить €1 млн для дополнительной поддержки национальных федераций, говорится на сайте организации. Решение приняли на заседании конгресса IBU, которое проходило в Мюнхене.

Организация делегировала Францу Штейнле предоставлять исполком в совете независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне.

IBU утвердил стратегию развития до 2026 года. Она предполагает создание Академии биатлона и увеличение финансовой поддержки национальных федераций.

На мероприятии в Мюнхене Белорусская федерация биатлона подняла вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР). Идею поддержали 19 национальных федераций при необходимых 35 голосах.

«Я знаю, что Россия заинтересована в том, чтобы стать полноправным членом, я полностью уважаю эту позицию,— сказал на заседании глава IBU Олле Далин (цитата по ТАСС).— И от лица биатлонной семьи я хочу сказать, что мы, безусловно, хотим возвращения России, которая по числу биатлонистов является самой большой страной в мире. Но домашняя работа должна быть полностью выполнена».

В конце 2017 года СБР понизили до статуса временного члена IBU из-за зафиксированных допинговых нарушений. Россия лишилась права голоса на конгрессе и возможности выдвигать кандидатов в руководящие органы.

О реформе IBU — в материале “Ъ” «Биатлон будет не только стрелять, но и предупреждать».