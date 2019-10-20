Турция расценит как объявление войны защиту курдов сирийской армией

Защита курдских отрядов народной самообороны сирийской армией будет считаться объявлением войны Турции, заявил «РИА Новости» советник турецкого президента Ясин Актай. «Американские войска, которые поддерживали отряды народной самообороны, в настоящее время покидают район, но в случае, если сирийская армия станет защищать эти отряды, позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это»,— заявил он.

По словам советника турецкого президента, в случае подобных действий сирийских военных, «их ждет соразмерный ответ». «Турция не отнимает земли у других»,— подчеркнул господин Актай.

Он также рассказал, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км.

Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом.

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