Исполняющий обязанности мэра Магаса покинул пост после месяца работы

Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии Магаса Магомет Марзиев ушел в отставку, сообщили «РИА Новости» в администрации города. Господин Марзиев проработал на посту меньше месяца.

«Марзиев ушел в отставку, вместо него исполняющим обязанности мэра назначен Руслан Арсамаков»,— сказал собеседник агентству. В администрации не уточнили причины отставки господина Марзиева. На официальном сайте города информации об отставке мэра пока нет.

Напомним, после того, как в июне 2019 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о своей отставке, в регионе и его столице прошли ряд кадровых перестановок. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Махмуд-Али Калиматов. В сентябре депутаты народного собрания Ингушетии проголосовали за утверждение господина Калиматова в должности руководителя региона.

О последних назначениях в регионе — в материале “Ъ” «В Ингушетию потянулись самарские».