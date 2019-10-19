Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15

Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России. 13 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, пострадали 44 человека.

Как сообщили «Интерфаксу» в СКР, одной из возможных причин прорыва дамбы мог стать сход воды с гор, который усилил нагрузку на сооружение. Ранее в региональном МЧС установили, что дамба была построена с нарушениями.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл на место происшествия. Он не исключил, что дожди, шедшие накануне в Курагинском районе, могли способствовать прорыву дамбы. «О причинах пока сказать трудно. Это может быть несоблюдение технологий при строительстве данного объекта, также не исключаем его строительство без разрешений и контроля. Кроме того, в этот период там шли дожди, поэтому возможно влияние природного фактора»,— сказал он.

Также к месту аварии вылетел руководитель Роструда Михаил Иванков. Как сообщили “Ъ” в службе, сейчас формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве. На месте происшествия уже работает представитель территориального органа Роструда. Ведется работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших работников.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло на реке Сейба ночью 19 октября. Было затоплено два рабочих общежития временного типа. По факту разрушения дамбы возбуждено уголовное дело. Последствия прорыва ликвидируют около 270 человек, на место направлены дополнительные силы спасателей из соседних регионов.

Подробнее об обстоятельствах и возможных причинах аварии — материале “Ъ” «Дамба подвела артель».