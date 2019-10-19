Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы». Он назвал смешным желание гонконгцов «жить, как украинцы», сообщает «Комсомольская правда». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на высказывания посла заявила, что если бы он следил за публикациями в украинских СМИ, ему «стало бы еще смешнее».

«Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре"»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

Напомним, в Гонконге начались с конца марта идут протесты из-за закона об экстрадиции. По мнению митингующих, он направлен против диссидентов и оппозиционеров, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против протестующих, в начале октября было впервые использовано огнестрельное оружие. 4 октября гонконгская полиция запретила ношение масок на акциях протеста, что вызвало новую волну протеста.

Подробнее о том, как развивается конфликт, — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».