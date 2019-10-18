Макрон назвал военную операцию Турции ошибкой НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал турецкую военную операцию в Сирии во время пресс-конференции в Брюсселе. При этом он осудил НАТО за то, что альянс не смог должным образом отреагировать на эти действия.

«Я считаю, что все, что происходило в последние несколько дней, является серьезной ошибкой Запада и НАТО в регионе. Это ослабляет наш авторитет в поиске партнеров, которые захотят быть на нашей стороне и будут думать, что их защитят в долгосрочной перспективе. Таким образом возникает вопрос о том, как функционирует НАТО»,— сказал господин Макрон (цитата по Reuters).

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

Пять членов Совбеза ООН, в числе которых Франция и Германия, призвали Турцию немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Берлин и Париж при этом объявили о приостановке экспорта оружия в Турцию. 17 октября Турция согласилась приостановить операцию на пять дней после переговоров с США.

О ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».