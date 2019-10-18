«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа. Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.

«1 ноября мы вышлем "Газпрому" исковые требования на сумму в размере больше $11 млрд в счет компенсации»,— написал господин Витренко у себя на странице. Так он прокомментировал новость издания «Левый берег» «"Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта».

Сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил, что Украина может сэкономить до 20% на прямых поставках газа от российской компании. Он призвал Украину быстрее определиться, будет ли она покупать газ и в каких объемах.

В 2017-2018 годах Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал выплатить российскую компанию $2,56 млрд. «Газпром» обжаловал это решение. Слушанию назначены на октябрь 2019 года.

Подробнее о разногласиях сторон — в материале “Ъ” «Не газ ты мне».