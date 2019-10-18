Миллер: Украина сэкономит на газе 20% в случае прямых поставок из России

Цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба правительства. Он пояснил, что реверсные поставки из Западной Европы будут значительно дороже.

«Надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы — это практически тот же самый российский газ. И мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню»,— сообщил господин Миллер.

Он заявил, что Украине необходимо быстрее определиться будет ли она покупать российский газ и в каких объемах, чтобы Россия зарезервировала необходимое количество газа. Также Киев должен определиться с законодательством. «В том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях»,— пояснил глава «Газпрома».

Премьер-министр добавил, что, несмотря на смену властей на Украине, проблемы остаются и Киев продолжает закупать газ по реверсу. «Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%»,— сказал господин Медведев.

Напомним, контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истекает 31 декабря 2019 года. На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробнее о позиции сторон — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».