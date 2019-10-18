SEC потребовала запретить на время судебного разбирательства операции с Gram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала судебного запрета на операции с криптовалютой Gram на время разбирательства по делу о Telegram. Регулятора не устраивает предложение компании приостановить запуск криптовалюты на пять месяцев, говорится в документах федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

SEC 11 октября потребовала приостановить первичное размещение токенов для привлечения инвестиций. В Telegram заявили, что могут отложить вопрос на пять месяцев, и просили не устанавливать судебный запрет, который может быть неверно истолкован общественностью и заинтересованными лицами.

«Практический результат предложения ответчиков заключается в том, что они получили бы возможность совершать правонарушения через пять месяцев, а также обременили бы комиссию необходимостью добиваться от суда нового распоряжения о временном запрете»,— считают в SEC (цитата по ТАСС). По мнению регулятора, без судебного запрета нарушения со стороны Telegram не только возможны, но и «практически гарантированы».

Судья пока не стал выносить конкретного решения, но считает возможным запрет на операции на время разбирательства.

В иске регулятора говорится о привлечении Telegram $1,7 млрд при продаже 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю. По мнению SEC, у компании не было разрешения на такие действия. По данным The Bell, Telegram предложил вернуть инвесторам 77% инвестиций.

Подробнее о претензиях SEC — в материале “Ъ” «Gram взвесят в суде».

О возможном переносе запуска криптовалюты — в публикации “Ъ” «Gram теряет вес».