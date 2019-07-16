Турция пообещала продолжить бурение у берегов Кипра несмотря на санкции ЕС

Турция продолжит добычу углеводородов в Средиземном море несмотря на введенные против нее санкции Евросоюза, заявил турецкий МИД. С мая Анкара занимается геологоразведкой у берегов Кипра, что вызвало недовольство европейских стран. 15 июля ЕС объявил о сокращении финансовой поддержки Турции, а также приостановил переговоры по соглашению о воздушном сообщении.

«Решения, принятые вчера Советом по внешним связям ЕС, никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать свою углеводородную деятельность в Восточном Средиземноморье. ЕС в своем решении не упоминает турок-киприотов, имеющих равные права на природные ресурсы Кипра, и ведет себя так, как будто турок-киприотов не существует. Это показывает, насколько предвзят ЕС в вопросе о Кипре»,— говорится в заявлении МИД Турции, которое приводит агентство Anadolu.

Напомним, Брюссель был недоволен разработкой нефтяного месторождения Афродита у берегов Кипра. Свои действия Турция объясняет соглашением, заключенным в 2011 году между национальной нефтяной компанией Turkiye Petrolleri и правительством Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Но ЕС такое объяснение не устраивает, потому что суверенитет ТРСК признает только сама Анкара.

Подробности — в публикации “Ъ” «Турция проходит разведку санкциями».