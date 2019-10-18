Даниил Медведев снялся с турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев не будет участвовать в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Спортсмен принял это решение из-за усталости, сообщил в Twitter журналист Михаль Самульский.

Накануне россиянин объявил, что не сможет сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Принять участие в домашнем состязании ему не позволило переутомление после победы на престижном турнире в Шанхае, где Медведев 13 октября завоевал четвертый титул за год.

Подробности — в публикации “Ъ” «Даниил Медведев порадовал автографами».