Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в московском ледовом дворце «Крылатское». Об этом сам теннисист, посеянный под первым номером на состязании Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом $1 млн, объявил на специальной пресс-конференции с участием президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Причиной тому стало нелучшее физическое состояние Даниила Медведева, который в минувшее воскресенье в Шанхае на турнире престижной категории Masters 1000 обыграл в решающем матче Александра Зверева из Германии. Напомним, что за последние два с половиной месяца это был уже шестой финал Медведева, завоевавшего свой четвертый титул в этом сезоне.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил: «Я бы сделал то же самое. Надо избежать травм перед итоговым турниром ATP. Плюс надо учитывать, что сразу после итогового турнира начинается Кубок Дэвиса».

Подробнее — в материале “Ъ” «Даниил Медведев сделал китайское предупреждение».

Евгений Федяков