Главные анонсы 18 октября

В Москве комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России рассмотрит новые материалы о попытках повлиять на ситуацию в стране из-за рубежа.

Накануне глава комиссии Василий Пискарев рассказал о выявленных нарушениях избирательного законодательства со стороны иностранных медиа-ресурсов — «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба ВВС», «МБХ медиа», «Голос Америки». О работе комиссии

В Каталонии (Испания) запланирована всеобщая забастовка. Протестующие недовольны вердиктом Верховного суда страны, который приговорил к срокам до 13 лет тюрьмы каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости автономной области в 2017 году. О ситуации в Каталонии

В Филадельфии (США) пройдет бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (Россия) и Александром Гвоздиком (Украина). Чего ждать от поединка

Запланирован выход в открытый космос космонавтов NASA Кристины Кук и Джессики Меир для замены одного из блоков системы энергопитания — первый случай работы в космическом пространстве двух женщин.