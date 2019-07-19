Россия и Украина объединятся в бою

В октябре состоится один из самых важных и интересных для отечественного профессионального бокса поединков за последнее время. В нем встретятся два непобедимых пока полутяжеловеса. Владеющий чемпионским титулом Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 79,4 кг россиянин Артур Бетербиев будет драться против обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) украинца Александра Гвоздика, которого многие авторитетные ресурсы включают в число главных суперзвезд бокса.

Федерация бокса России сообщила о том, что один из самых известных отечественных боксеров — Артур Бетербиев — свой следующий бой проведет против украинца Александра Гвоздика. Сообщение сопровождается заявлением самого Бетербиева, который уточнил, что поединок должен состояться 18 октября в США (там постоянно тренируются как российский, так и украинский бойцы), назвав окончание переговоров с командой Гвоздика «отличной новостью».

Это действительно отличная новость для тех, кто внимательно следит за профессиональным боксом. Бой между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком обречен войти в число наиболее важных событий года не только для стран, которые представляют его участники. Исключительно примечательным его делает хотя бы тот факт, что речь идет об объединительном поединке, то есть таком, в котором каждый из оппонентов ставит на кон чемпионский титул. Бетербиев является чемпионом в полутяжелом весе по версии Международной боксерской федерации, Гвоздик — по версии Всемирного боксерского совета. Объединительный бой в этой категории напрашивался давно, но ранее эксперты склонялись к более простому, что ли, с организационной точки зрения варианту. Он предусматривал встречу Бетербиева с кем-то из двух соотечественников, которым также принадлежат чемпионские звания в полутяжелом весе,— либо с чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым, либо с чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом. Но, несмотря на многочисленные утечки о якобы интенсивно ведущихся переговорах, «российский вариант» так и не сработал. Впрочем, сработавший интригует даже больше.

Интриги матчу Артура Бетербиева с Александром Гвоздиком помимо его статуса добавляют биографии бойцов. Они почти ровесники: россиянину — 34 года, украинец на два года моложе. У обоих была отличная любительская карьера: Бетербиев завоевывал золотые медали чемпионатов мира, а Гвоздик добрался до олимпийской бронзы. Оба начали профессиональную карьеру примерно в одно и то же время — после лондонской Олимпиады 2012 года — и быстро продемонстрировали, что сложностей с адаптацией к новому формату у них не возникнет. Наконец, оба пока имеют абсолютно «чистые» послужные списки. У Бетербиева в нем 14 побед, у Гвоздика — 17.

Прогнозируя исход этого боя, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил «РИА Новости», что «уверен» в победе Бетербиева, добавив, что оценивает как высокую вероятность выигрыша нокаутом. Между тем оценка букмекерами шансов соперников наверняка будет несколько отличаться от этой. Чтобы предположить, что, с их точки зрения, шансы Гвоздика будут как минимум не ниже, достаточно взглянуть на неофициальные рейтинги лучших боксеров-полутяжей самых авторитетных ресурсов. Например, в классификации BoxRec Александра Гвоздика опережает лишь Сергей Ковалев, а Артур Бетербиев находится на восьмой позиции. Более того, Гвоздик располагается неподалеку от верхушки даже в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. В нем он 16-й — по сути, BoxRec, как, впрочем, и другие ресурсы, включает его в число ярчайших персонажей современного профессионального бокса.

Надо полагать, на такую оценку повлиял во многом тот факт, что в отличие от Артура Бетербиева, бившего в основном крепких представителей «второго эшелона», Александру Гвоздику уже довелось выиграть однажды у настоящей суперзвезды. В прошлом году он одолел канадца Адониса Стивенсона, в течение нескольких лет никому не отдававшего титул WBC. Причем это был крайне эффектный и крайне драматичный выигрыш. Гвоздик отправил Стивенсона в глубокий нокаут в 11-м раунде впечатляющей серией из десяти подряд ударов. А после боя канадца, получившего тяжелые травмы головы, врачам пришлось вводить в состояние искусственной комы, и процесс восстановления спортсмена проходит до сих пор.

Правда, каким бы эффектным ни было то выступление Александра Гвоздика, об этом матче нужно знать еще пару фактов. Адонису Стивенсону на момент встречи с украинцем был уже 41 год, а до нокаута он доставлял Гвоздику множество проблем и вел в счете на двух судейских картах из трех.

Известный в профессиональном боксе менеджер Степан Лендьел согласился с тем, что «в целом оба боксера имеют шансы на победу». Он напомнил, что в начале нынешнего десятилетия Александр Гвоздик был лидером российской команды «Динамо», участвовавшей во Всемирной серии бокса (WSB) — клубном турнире, придуманном Международной федерацией любительского бокса (AIBA), и в 2012 году добравшейся до ее финала. «Гвоздик считался боксером с самым сильным ударом среди всех украинских бойцов, и было видно, что у него есть колоссальные резервы для роста, которые он, на мой взгляд, использует»,— рассказал “Ъ” Лендьел, работавший исполнительным директором динамовской команды. По его мнению, «очень дисциплинированный, очень выносливый» украинец «может доминировать в категории». Говоря о возможных сценариях предстоящего поединка, эксперт заметил, что «если в первых раундах Бетербиев не сумеет "продавить" оппонента, то дальше ему будет гораздо сложнее». На взгляд Степана Лендьела, если бой продлится все 12 раундов и выльется в подсчет очков на судейских картах, «вероятность выигрыша Гвоздика, более ровного боксера, умеющего постепенно поджимать соперника, скорее всего, выше», хотя и у «бьющего, агрессивного, умеющего навязывать свою манеру» Бетербиева есть свои несомненные козыри.

Алексей Доспехов