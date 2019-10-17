Агент национальной опасности

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России подготовит запросы в следственные органы относительно сотрудника американского посольства в Москве Стивена Майкла Секстона, который, как считают члены комиссии, мог проводить обучение участников московских протестов. К такому решению депутатов побудили выступления приглашенных на заседание комиссии представителей RT и медиагруппы «Патриот». Ряд других СМИ были отнесены к нарушителям: комиссия усмотрела нарушения в работе «Медузы», «Русской службы Би-би-си», «МБХ медиа», «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Депутаты собираются направить в связи с этим запросы в Роскомнадзор и прокуратуру.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России еще в начале недели анонсировала доклады представителей российских СМИ, которые провели исследования и якобы располагают фактами того, как иностранные кураторы участвовали в организации политических протестов в Москве и других городах. В четверг в начале заседания глава комиссии Василий Пискарев, представляя доклад RT, сообщил, что, по данным медиахолдинга, для координации протестов в Москве активно использовались социальные сети, даже приложения для знакомств. Первый заместитель главреда RT Сергей Кочетков рассказал о проекте CampCamp, который, по его словам, организован Пражским гражданским центром и финансируется из США. Сотрудники телекомпании побывали в таких лагерях в Тбилиси и Ереване и утверждают, что там учат представителей НКО и журналистов, как работать в соцсетях. Цель такой работы, по словам господина Кочеткова,— организация беспорядков.

Главным героем прошедшего в четверг заседания комиссии стал некто Стивен Майкл Секстон, которого приглашенные представители СМИ назвали предполагаемым агентом ЦРУ, возглавляющим в американском посольстве в России бюро региональной безопасности. На сайте посольства Стивен Секстон обозначен как глава службы безопасности.

По словам докладчика, главы медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, до этого господин Секстон работал на аналогичных должностях в Туркмении, Сербии и Южной Корее, и везде его деятельность сопровождали беспорядки.

По мнению господина Столярчука, именно Стивен Секстон опубликовал на сайте посольства США карту протестов в Москве, которую комиссия сочла одним из основных доказательств иностранного вмешательства. Со своей стороны, посольство США утверждало, что целью публикации было предупредить американских граждан, где в столице опасно появляться.

Господин Столярчук, в частности, заявил, что Стивен Секстон «постоянно приходил» в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и консультировал его сотрудников, как организовывать протесты. В разговоре с “Ъ” директор ФБК Иван Жданов назвал расследование агентства «Патриот» «бредом». Его позицию поддержала и пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш: она сообщила “Ъ”, что «впервые слышит» о подобном расследовании.

«Нам тоже интересно, что это за Секстон»,— сказал Василий Пискарев. «Мы должны обратиться к спецслужбам и понять местонахождение этого человека»,— поддержал его член комиссии Адальби Шхагошев. По итогам заседания депутаты решили написать запрос в правоохранительные органы.

Также на заседании комиссии депутаты посмотрели сюжет телеканала НТВ из программы «Чрезвычайное происшествие» (ЧП) под названием «Кураторы и провокаторы». В сюжете говорилось о специальных тренингах «по поведению на несогласованных акциях», созданных на базе «Сахаровского центра», который, по данным НТВ, «существует на западные деньги». Вниманию депутатов были представлены кадры с практикума, где активистов обучали сопротивляться действиям полиции. «Собравшимся объясняют, что участие в митинге — это стресс, и предлагают взглянуть на происходящее иначе: не бояться столкновения с Росгвардией и ОМОНом»,— говорится в сюжете.

Комиссия обнаружила нарушения законодательства и в работе нескольких медиаресурсов, в частности «Медузы», «Русской службы Би-би-си», «Радио Свобода», «МБХ медиа» и «Голоса Америки». По их поводу депутаты также намерены направить запросы в Роскомнадзор и прокуратуру.

Кроме того, члены комиссии намерены обязать международные интернет-компании иметь юридически значимые представительства в России. Это связано с затрудненной коммуникацией депутатов с компаниями Google и Facebook, которые комиссия также обвиняет в нарушении российского законодательства в части публикации предвыборных материалов в день тишины. «Роскомнадзор предупреждал Google и Facebook с тем, чтобы они не нарушали наши законы в период избирательной кампании, посылал запросы в Калифорнию,— пожаловался “Ъ” господин Пискарев.— Мы приглашали представителя Google в Москве Марию Жунич несколько раз, она не приходила, потому что не имеет юридически значимых полномочий. Есть сложность в этом вопросе. Мы с этим будем разбираться».

Ксения Веретенникова, Никита Прокшин