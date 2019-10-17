Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Мособлдума приняла изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», согласно которым государственным гражданским служащим предоставляют возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей. В общей сложности на дистанционную работу могут перейти порядка 400 человек, сообщил председатель комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.

Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.

Накануне спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье пока первый регион в стране, который выступил с инициативой по переводу части госслужащих на удаленную работу. Он уверен, что позволит снизить транспортную нагрузку в зоне расположения министерств и ведомств.

Подробнее об инициативе — в публикации “Ъ” «Чиновников переводят на "удаленку"».

О том, где предпочитают работать россияне, читайте в публикации “Ъ” «Работодателям надо готовиться к собеседованиям».