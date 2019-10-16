Чиновников переводят на «удаленку»

Мособлдума в четверг рассмотрит поправки в региональное законодательство, которые позволят привлекать госслужащих на удаленную работу. Подмосковье станет первым регионом России, внедряющим такую практику. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов уверен, что это позволит снизить транспортную нагрузку в зоне расположения министерств и ведомств. Эксперты считают, что перейти на «удаленку» могут ИТ-специалисты, сотрудники техподдержки и call-центров.

«Мы планируем установить возможность для государственных гражданских служащих заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей — этим правом смогут воспользоваться гражданские служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие должности»,— сообщил журналистам господин Брынцалов. Он добавил, что такой опыт уже есть в других странах: например, в Японии около 10% чиновников работают удаленно, что позволяет разгрузить дороги в кварталах, где располагаются министерства и ведомства, а также экономить бюджетные средства.

Как пояснил “Ъ” спикер Мособлдумы, для введения такой возможности на уровне региона достаточно принять поправки в местное законодательство.

«Порядок осуществления дистанционной профессиональной деятельности, как и перечень должностей, которые смогут так работать, а также порядок их материально-технического обеспечения определяется правовым актом соответствующего госоргана. Если мы говорим о сотрудниках думы на "удаленке" — это может быть распоряжение председателя, внесение изменений в должностной регламент или контракт с конкретным сотрудником,— уточнил господин Брынцалов.— То есть логика такова, что сначала региональным законом мы формируем саму возможность предусматривать удаленный режим работы госслужащим, а уже потом органы, которые сочтут, что им это нужно, сообразят, какие из их нормативных документов потребуют изменений».

В категорию наиболее вероятных кандидатов на «удаленку», по мнению Игоря Брынцалова, могут попасть ИТ-специалисты, финансовый отдел. «Это уже достаточно традиционные "фрилансеры" в коммерческих организациях»,— пояснил спикер Мособлдумы.

В Минтруде воздержались от комментариев в отношении инициативы Московской области.

По данным исследования рекрутингового агентства Kelly Services, среди занятых в России очень велика доля готовых работать дистанционно. Но в корпоративную культуру такая практика проникает медленно: две трети работодателей не поощряют работу из дома.

Одновременно с этим, по данным портала Роструда «Работа в России», из 980 тыс. размещенных резюме 80 тыс. человек отметили сектор госслужбы и НКО как желаемое место работы.

По мнению директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, «удаленка» не всегда оказывается выгодной. «Известны случаи, когда компании после некоторого опыта удаленной работы вновь возвращались к привычной модели. Яркий пример IBM, где после длительного периода экспериментов и продажи офисных помещений, были вынуждены вернуть сотрудников в офисы,— рассказал Арсений Дадашев.— Падает дисциплина, рабочие вопросы становится решить сложнее, да и, находясь в разных концах города, а иногда и страны, сотрудники не могут передавать свой опыт друг другу». Эксперт считает, что российские государственные институты хоть и сделали большой шаг к модернизации процессов, но еще не до конца созрели для экспериментов в данной сфере.

Главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков считает, что работа на «удаленке» привлекательна как раз для тех людей, которые стремятся четко и максимально эффективно выполнять поставленные задачи. «К такому режиму трудового дня активно тянутся не ленивые и бесталанные, а наиболее работоспособные и деловые, нацеленные на конкретику молодые кадры, готовые ценить по достоинству и свои трудозатраты, и качественно самостоятельно распределять время в ходе рабочего процесса. Именно таких сотрудников у нас больше всего и не хватает сегодня на госслужбе»,— отметил Антон Быков.

Эксперт считает, что проще всего организовать возможность удаленной работы для сотрудников, чья деятельность связана напрямую с ИТ-обслуживанием государственных сервисов, технической поддержкой официальных сайтов или функций call-центра и онлайн-ответов на вопросы граждан, информирования и обратной связи властей с общественностью через соцсети.

Елена Рожкова