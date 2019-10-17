Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по «Брекситу»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. заявили, что Лондон достиг нового соглашения о выходе из ЕС. Подробности сделки не приводятся.

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«У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает нам контроль — теперь парламент в субботу должен одобрить "Брексит", чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами, такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и наша экология»,— написал господин Джонсон в своем Twitter.

Жан-Клод Юнкер заявил: «Кто хочет, тот всегда договорится — у нас есть сделка! Это справедливое и сбалансированное соглашение для Евросоюза и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую Европейскому совету одобрить эту сделку».

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в 2016 году. 51,9% проголосовавших поддержали выход Соединенного Королевства из ЕС. Премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Сменившая его Тереза Мэй достигла с ЕС соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза, однако сделка не была одобрена британским парламентом. Весной 2019 года госпожа Мэй подала в отставку. Сменивший ее на посту премьер-министра Борис Джонсон заявлял, что 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС, даже если соглашение с Брюсселем заключено не будет.

Подробнее о вариантах выхода Великобритании из Европейского союза — в материале “Ъ”«Долгие британские проводы».