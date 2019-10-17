В Гонконге задержали двух подозреваемых в изготовлении «летающих бомб»

Гонконгская полиция задержала двух протестующих, подозреваемых в изготовлении «летающих бомб», которые можно сбрасывать при помощи беспилотников, сообщает местное издание The Standard. У них были изъяты три дрона и специальные приспособления, с помощью которых можно прикреплять грузы, бутылки с зажигательной смесью, модифицированные мобильные телефоны и другие инструменты.

Напомним, акции протеста в Гонконге начались в конце марта из-за закона об экстрадиции, который, как считали митингующие, направлен против диссидентов и оппозиционеров, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против протестующих, в начале октября было впервые использовано огнестрельное оружие. 4 октября гонконгская полиция запретила ношение масок на акциях протеста, что вызвало новую волну протеста.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».