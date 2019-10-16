МВД Испании отправит в Каталонию 200 спецназовцев из-за забастовки

МВД Испании направит в Католонию до конца недели 200 бойцов в подкреплении полиции и национальной гвардии из-за забастовок, сообщила газета El Pais. Поводом для массовых протестов стало решение Верховного суда Испании приговорить 12 лидеров каталонских сепаратистов к длительным тюремным срокам.

Акции проходят в Барселоне, Жироне и Лериде. Люди бросают вверх туалетную бумагу в знак того, что «многое надо почистить». В Барселоне также происходят стычки с полицией. Ранее правоохранители применили силу к студентам, которые попытались перекрыть одну из трасс в каталонской провинции Барселона. В митинге участвовало около 200 человек.

Как сообщил «Аэрофлот», в ближайшие три дня из-за акций, которые запланированы на 18 октября, могут возникнуть проблемы с транспортной инфраструктурой. Пассажиры могут поменять или вернуть билеты без доплаты.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость Каталонии проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали референдум незаконным. Протесты в Испании начались 14 октября. В тот день 12 лидеров каталонских сепаратистов, в 2017 году выступивших за автономность, были приговорены к заключениям на сроки от 9 до 13 лет. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского суда, назвав его безобразием и призвав народ «отреагировать, как никогда раньше».

О ситуации в Каталонии — читайте в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».