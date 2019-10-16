17 октября, четверг
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BMW показала заводской тюнинг для 2-Series Gran Coupe

Компания BMW представила заводской тюнинг для нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe.

Для модели предложены карбоновые аэродинамические элементы обвеса. Интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля, подрулевых лепестков и декоративных накладок.

Также доступны новые колесные диски, усиленные тормоза, фирменные аксессуары M Performance — чехлы для колес, ключница и проектор логотипа на землю при открытии двери.

Напомним, премьера базового BMW 2-Series Gran Coupe состоялась в октябре 2019 года.

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