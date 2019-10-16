BMW показала заводской тюнинг для 2-Series Gran Coupe

BMW 2-Series Gran Coupe M Performance Parts. Фото: BMW

BMW 2-Series Gran Coupe M Performance Parts. Фото: BMW

Для модели предложены карбоновые аэродинамические элементы обвеса. Интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля, подрулевых лепестков и декоративных накладок.

Также доступны новые колесные диски, усиленные тормоза, фирменные аксессуары M Performance — чехлы для колес, ключница и проектор логотипа на землю при открытии двери.

Напомним, премьера базового BMW 2-Series Gran Coupe состоялась в октябре 2019 года.