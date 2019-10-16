BMW показала заводской тюнинг для 2-Series Gran Coupe

17 октября, четверг
Компания BMW представила заводской тюнинг для нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe.
BMW 2-Series Gran Coupe M Performance Parts. Фото: BMW
BMW 2-Series Gran Coupe M Performance Parts. Фото: BMW
Для модели предложены карбоновые аэродинамические элементы обвеса. Интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля, подрулевых лепестков и декоративных накладок.
Также доступны новые колесные диски, усиленные тормоза, фирменные аксессуары M Performance — чехлы для колес, ключница и проектор логотипа на землю при открытии двери.
Напомним, премьера базового BMW 2-Series Gran Coupe состоялась в октябре 2019 года.