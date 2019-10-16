BMW представила 2-Series Gran Coupe

BMW M235i xDrive Gran Coupe. Фото: BMW

BMW M235i xDrive Gran Coupe. Фото: BMW

BMW M235i xDrive Gran Coupe. Фото: BMW

BMW M235i xDrive Gran Coupe. Фото: BMW

Автомобиль, построенный на платформе последнего поколения хэтчбека BMW 1-Series, унифицирован с ним как технически, так и по интерьеру и уровню оснащения. При этом новинка получила свой кузов и современные электронные системы контроля тяги ARB и распределения крутящего момента BMW Performance Control.

На рынок BMW 2-Series Gran Coupe выйдет в четырех модификациях. Единственной дизельной версией станет переднеприводный 220d Gran Coupe со 190-сильным 2-литровым мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также появятся бензиновые варианты. 140-сильный 218i Gran Coupe с 1,5-литровым турбоагрегатом доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым «роботом». Исполнение 228i xDrive Gran Coupe появится только в США и будет доступно с 231-сильным 2-литровым турбомотором, «автоматом» и полным приводом.

Топовой версией BMW 2-Series Gran Coupe станет M235i xDrive с 306-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом», полным приводом, особым дизайном кузова и оформлением интерьера. Также флагманское 4-дверное купе получит усиленный кузов, блокировку дифференциала на передней оси, систему лаун-контроля и другое оборудование.

В продаже BMW 2-Series Gran Coupe, выпуск которого наладят в Германии, поступит весной 2020 года.