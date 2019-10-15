Прибыль инвестбанка Goldman Sachs упала на 26% из-за проблем с Uber и WeWork

Сегодня один из крупнейших инвестбанков США и всего мира, Goldman Sachs, объявил, что по итогам третьего квартала его чистая прибыль составила $1,88 млрд. Это на 26% меньше, чем в третьем квартале 2018 года. В пересчете на одну акцию прибыль составила $4,79, что ниже прогнозов аналитиков Refinitiv, ожидавших показателя в $4,81. Общая выручка за квартал составила $8,3 млрд (на 6% ниже, чем годом ранее). Сразу после публикации данных акции GS подешевели на 3%.

По мнению аналитиков, слабые результаты одного из ведущих инвестбанков мира вызваны продолжающимся замедлением мировой экономики и, как следствие, снижением активности на рынках капитала. Кроме того, как пояснил сам банк, ему пришлось списать стоимость своих инвестиций в таких компаниях, как Uber, Avantor (производство медицинской техники), и торговой площадке Tradeweb в общей сложности на $267 млн. С момента IPO в мае акции Uber подешевели на 27%.

Негативные результаты также объясняют снижением стоимости стартапа по управлению коворкингами WeWork, в котором банк владеет долей 1,4%. В сентябре эта компания сначала отложила, а потом и вовсе отменила свое IPO из-за растущих убытков и снижения интереса инвесторов. Если изначально оценка компании инвесторами прогнозировалась на уровне $47 млрд, то затем она упала до $10 млрд.

Евгений Хвостик