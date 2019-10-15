Региональным каналам, не вошедшим в мультиплекс, предоставят пять часов эфирного времени на ОТР

Не вошедшим в мультиплекс цифрового вещания региональным телеканалам выделят пять часов эфирного времени, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина. По мнению замминистра, для желающих перейти на «цифру» созданы все необходимые условия.

«Мы создали условия, чтобы местные телевизионные каналы могли ежедневно иметь пять часов эфирного времени в рамках мультиплекса, где находится ''Общественное российское телевидение''. Это утренние часы, потому что утро — самое востребованное время для людей: как правило, они смотрят не федеральные каналы, а местные, и это вечернее вещание с 17:00 до 19:00»,— сказал господин Волин. Он напомнил о законе, позволяющем бесплатно зафиксировать на 22-й кнопке муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания для городов с населением свыше 100 тыс. человек. Какие каналы в рамках него получат возможность обязательного бесплатного присутствия, федеральная конкурсная комиссия определит в течение следующего года, добавил замминистра.

Накануне во всех регионах России официально прекратили аналоговое эфирное вещание. Плановое отключение передатчиков аналогового вещания началось в феврале. Изначально предполагалось, что последняя и самая масштабная волна отключений состоится в июне для 100 млн россиян, но из-за дачного сезона и отпусков у 38 млн россиян отключение аналога было перенесено на октябрь.

О последствиях перехода на «цифру» для региональных каналов — в материале “Ъ”.