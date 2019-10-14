Россия полностью перешла на цифровое телевидение

Во всех регионах России официально прекратили аналоговое эфирное вещание. Создание наземной инфраструктуры для цифрового телевидения обошлось в сумму более 80 млрд руб., сообщил гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

Церемония перехода на цифровое вещание прошла в российском Центре управления полетами (ЦУП). Космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической станции, во прямого сеанса связи с ЦУП нажал на символическую кнопку на ноутбуке, подав сигнал к отключению аналогового эфирного вещания.

Глава РТРС после церемонии рассказал журналистам, что в реализации программы цифрового телевидения задействовано пять космических аппаратов. «Если мы говорим о строительстве эфирной цифровой сети, то он обошелся государству в 43 млрд руб. и 39 млрд руб. внебюджетных средств»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Романченко добавил, что на реализацию программы понадобилось девять лет и один месяц. Сейчас в России, по его словам, работает самая крупная телевизионная сеть в мире. «В нашей стране каждый день в среднем вводилась в строй одна телевизионная башня и включалось три новых цифровых передатчика. Сейчас в нашей сети 5040 объектов. На них работает 10080 передатчиков»,— уточнил он.

Плановое отключение передатчиков аналогового вещания началось в феврале. Предполагалось, что последняя и самая масштабная волна отключений состоится в июне для 100 млн россиян, но из-за дачного сезона и отпусков у 38 млн россиян отключение аналога было перенесено на октябрь.

О том, к чему привела история с цифровизацией,— в интервью “Ъ” гендиректора Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Почему региональные каналы с переходом на цифру уходят с рынка, читайте в материале “Ъ” «Централизованное телевидение».