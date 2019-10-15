Владельцев новых машин обяжут устанавливать номера в день покупки

Владельцы новых автомобилей с 1 января 2020 года должны будут устанавливать государственные номера в день покупки, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров. Сейчас новую машину можно зарегистрировать в течение десяти дней.

«Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера»,— пояснил господин Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ведомства. На машины, купленные на вторичном рынке, это правило не распространяется.

Роман Мишуров также сообщил, что ГИБДД предлагает разрешить выбирать и покупать номера для автомобиля через портал госуслуг. Покупатели, в частности, смогут выбрать себе «красивый» номер. По мнению ведомства, на приобретение номеров нужно устанавливать повышенные фиксированные цены исходя из того, какие знаки могут вызвать наибольший интерес у людей. В Минэкономики, однако, считают, что эффективнее проводить аукционы. В ГИБДД же считают, что в этом случае человек, у которого много денег, может скупить много номеров и потом перепродать намного дороже.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить стоимость регистрационных знаков. С 1 января 2020 года максимальная стоимость автомобильного номера должна составить 2 тыс. руб., мотоциклетного — 1,5 тыс. руб.

Подробнее об инициативе ФАС читайте в материале “Ъ” «Автомобильным номерам режут цены».