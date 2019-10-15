Белоруссия оценила ущерб от налогового маневра и грязной нефти РФ в $1,5 млрд

Минск потерял от налогового маневра России и загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» примерно $1,5 млрд, сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.

«Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года»,— сказал господин Евдоченко (цитата по БелТА).

Ранее Минфин Белоруссии подсчитал, что ущерб от налогового маневра России в 2019 году составит примерно $400 млн. Такие же потери ожидаются и в 2020 году. В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости вернуться к переговорам с Россией о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Он напомнил, что это привело к уменьшению вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Инцидент с грязной нефтью произошел весной. 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позднее «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сумма компенсаций Белоруссии пока не называлась, однако Александр Лукашенко заявил, что ему недостаточно $20 млн компенсации за загрязнение «Дружбы».

О том, во сколько может обойтись России инцидент с «Дружбой», читайте в приложении “Ъ” «Нефть преткновения».

О разногласиях Москвы и Минска в нефтегазовой сфере — в материале “Ъ” «Налоговые маневры нервируют соседей».