Лукашенко недостаточно $20 млн компенсации за загрязнение «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен разобраться, почему Белоруссия получит только $20 млн компенсаций от загрязнения нефтепровода «Дружба» хлорорганикой. Во время посещения завода «Нафтан» он отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляет России ущерб на сумму до $800 млн.

«Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну что там, белорусы,— они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он не уточнил, когда и кем были согласованы названные суммы. Гендиректору предприятия Александру Демидову он посоветовал не «ползать на коленях», а по деловому решать вопрос компенсаций. «Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти»,— сказал президент Белоруссии.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

На прошедших в Москве переговорах участники договорились о принципах расчетов компенсаций ущерба за загрязненную нефть. Конкретные суммы компенсаций пока не обсуждались.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Россия согласовала с Польшей компенсации по "Дружбе"».