Лукашенко: придется вернуться к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нужно вернуться к переговорам с Россией о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, заявил он на встрече с председателем государственного таможенного комитета Юрием Сенько.

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу»,— сказал господин Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что проводимый в России налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Потери Белоруссии в 2019–2024 годах составят $10,5 млрд, по подсчетам Минска. Рост цен в Белоруссии может увеличиться на 21,3%. В России для компенсации потерь вводится поддержка в виде отрицательного акциза, из бюджета предусматривается поддержка в виде коэффициента, компенсирующего производителю половину разницы между ценами экспорта и внутреннего рынка.

По данным “Ъ”, Россия и Белоруссия в рамках интеграции планируют создать единый Налоговый кодекс, а также Гражданский кодекс, внешнеторговый режим и почти объединенный банковский надзор.

Подробнее о планах по Союзному государству читайте в материале “Ъ” «Дружба налогов».

О том, как налоговый маневр отразится на Белоруссии — в публикации “Ъ” «Налоговые маневры нервируют соседей».