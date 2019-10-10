Белоруссия оценила потери из-за налогового маневра России в $400 млн в 2020 году

Потери бюджета Белоруссии от российского налогового маневра составят в 2020 году $400 млн, прогнозируют в Министерстве финансов страны. Ранее Минск прогнозировал, что в 2019–2024 годах потери Белоруссии составят $10,5 млрд. При этом цены в Белоруссии могут вырасти на 21,3%.
«На следующий год — $800 млн. Это с учетом накопленных $400 млн в этом году, еще $400 млн на следующий год. Это суммарно для экономики»,— заявил глава Министерства финансов Белоруссии Максим Ермолович (цитата по «Интерфаксу»). Переговоры с Москвой о компенсации потерь продолжаются, добавил министр.
Месяцем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости вернуться к переговорам с Москвой о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Он напомнил, что проводимый в России налоговый маневр привел к уменьшению вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.
О разногласиях Москвы и Минска в нефтегазовой сфере — в материале “Ъ” «Налоговые маневры нервируют соседей».
О планах двух стран перейти на единый Налоговый кодекс — в материале “Ъ” «Дружба налогов».
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