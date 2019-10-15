Директор ФБК отрицает получение фондом денег из Испании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов не подтвердил информацию Следственного комитета России (СКР) о том, что фонд получал платежи от испанского инвестора.

Как утверждал СКР, ФБК получал транши, в частности, от Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. В августе было возбуждено уголовное дело об отмывании денег фондом. Господин Жданов заявил, что в фонд никаких денег от испанского менеджера не поступило. Как пояснил директор ФБК, счета фонда арестованы следствием.

«6 и 16 сентября платежи от испанского плательщика не поступили на счет ФБК. Они просто туда не могут поступить, т. к. у нас на счете минус 75 млн руб. по арестам следственного комитета. То есть деньги не попадают на счет, а сразу до поступления изымаются следственным комитетом и поступают на их счета. Сейчас они там»,— написал Иван Жданов в Facebook.

Напомним, по версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 9 октября ФБК включили в список иностранных агентов. Сегодня, 15 октября, в рамках дела прошли обыски в 30 региональных штабах ФБК.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «ФБК хотят заставить прекратить расследования».