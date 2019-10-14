Министр обороны Турции обсудил операцию в Сирии с Шойгу

Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Шойгу военную операцию Анкары на северо-востоке Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu. Турецкий министр назвал разговор «конструктивным». Минобороны России о переговорах пока не сообщало.

«Мы обсудили, что необходимо сделать, чтобы координировать наши действия и развивать их надлежащим образом»,— сказал господин Акар журналистам. Подробности он не сообщил.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). Обеспокоенность наступлением выразили многие государства, в частности США и члены Евросоюза.

13 октября стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск на границе с Турцией, чтобы «предотвратить агрессию». В Кремле при этом заявили, что российские власти «даже не хотели бы думать» о том, что Россия может быть вовлечена в этот конфликт.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».