Турция взяла под контроль стратегически важную трассу в Сирии

Турецкие военные и сирийская оппозиция взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо-Хасеке, соединяющую северо-восток Сирии с другими регионами страны, сообщило Минобороны Турции. Военное ведомство также опубликовало видео из зоны операции.

«В результате операции, успешно проведенной в рамках операции “Источник мира», управление автомагистралью М-4 было достигнуто в 30–35 километрах от границы»,— говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».