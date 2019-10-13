Турция взяла под контроль стратегически важную трассу в Сирии

Турецкие военные и сирийская оппозиция взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо-Хасеке, соединяющую северо-восток Сирии с другими регионами страны, сообщило Минобороны Турции. Военное ведомство также опубликовало видео из зоны операции.
«В результате операции, успешно проведенной в рамках операции “Источник мира», управление автомагистралью М-4 было достигнуто в 30–35 километрах от границы»,— говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
Bar?s P?nar? Harekat? kapsam?nda basar?yla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinlige inilerek M-4 karayolunun kontrolu sagland?. ????#MSB #TSK pic.twitter.com/lvfU6Mt29x— T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) 13 октября 2019 г.
Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.
О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».
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