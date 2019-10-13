СМИ узнали о подготовке к возобновлению мирных переговоров между США и талибами

Представители США и движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали обсуждать пути возобновления мирного процесса, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, спецпредставитель США Залмай Халилзад встретился с дипломатами в НьюЙорке в конце сентября, а в начале октября провел встречу с представителями «Талибана». Отмечается, что на встречах были затронуты темы об укреплении доверия между сторонами, которые могут в себя включать возможный обмен заключенными или снижения уровня насилия.

Собеседники газеты сообщили, что в результате обмена член террористической группировки «Сети Хаккани» Анас Хаккани может быть освобожден, а в обмен на это талибы отпустят двух профессоров Американского университета Афганистана из США и Австралии, схваченных в 2016 году.

Напомним, в августе Вашингтон заявил о прогрессе, достигнутом на переговорах с движением «Талибан». По информации СМИ, стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск» из Афганистана. Спустя месяц, 5 сентября, в Кабуле взорвалась бомба неподалеку от места, где находятся иностранные посольства. Погибло 12 человек, в том числе один американский военный. «Талибан» взял на себя ответственность за взрыв. После этого президент США Дональд Трамп решил прекратить переговоры с талибами, те в ответ пообещали продолжить воевать с американцами в Афганистане.

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