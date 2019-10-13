Рухани: ключ к решению проблем региона заключается в прекращении войны в Йемене

Прекращение войны в Йемене является ключом решения проблем в регионе, заявил президент Ирана Хасан Рухани. По его словам, необходимо придерживаться стратегии политического диалога внутри региона, а не привлекать другие страны «которые выигрывают от войны и напряженности в регионе».

«Первым шагом к снижению напряженности в регионе является прекращение огня в Йемене и прекращение нападений на угнетенных жителей страны»,— сказал господин Рухани на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом (цитата по IMNA)

Напомним, йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответсвенность за атаку на два саудовских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс. Они при этом не исключили, что нападения могут продолжаться, если саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».