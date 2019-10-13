Саудовская Аравия ответит на атаки на НПЗ после завершения расследования

Саудовская Аравия примет решение об ответе на атаки на НПЗ Saudi Aramco, как только выяснит откуда именно они были произведены, сообщил государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр. Он отметил, что нужно дождаться окончания расследования.

«Мы знаем, что ракеты и дроны были иранскими и что атака была произведена с севера. Мы хотим установить, откуда именно она была произведена, и тогда мы определим, какие шаги надо предпринять, в консультациях с нашими союзниками и партнерами»,— сказал министр, отвечая на вопрос “Ъ”.

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ, ответственность за которые взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».