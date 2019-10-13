В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября. Как стало известно “Ъ”, церковь в отдалении от ее места проживания (Ленинский район города, Елизавета жила в Кировском) выбрана из соображений безопасности. На территории церкви и на прилегающей территории находятся около 1 тыс. человек, передает корреспондент “Ъ”.

Отпевание началось в 11:30 по местному времени (10:30 мск), уже за полтора часа до его начала территория вокруг церкви была оцеплена полицией и сотрудниками службы безопасности храма. Чин отпевания проводит настоятель храма о.Нектарий (Морозов). На церемонию пришли председатель правительства региона Александр Стрелюхин, глава Саратова Михаил Исаев, уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя, депутаты областной и городской думы Саратова.

Люди ведут себе спокойно, многие пришли с цветами и венками. Охрана храма запрещает фото и видеосъемка, объясняя это пожеланием родственников. Сотрудники храма сообщили, что помещение вместит только 100 человек, затем будет организован проход, чтобы все смогли попрощаться.

Напомним, девочка пропала без вести утром 9 октября. Тело ребенка обнаружили спустя сутки, в ночь на 11 октября в гаражном массиве. Предполагаемым убийцей оказался ранее судимый за изнасилование Михаил Туватин. Он арестован.

После убийства ряд депутатов Госдумы выступил за снятие моратория на смертную казнь за убийство детей. Происшествие стало поводом для опроса на официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте»: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?»

Подробнее — в публикации “Ъ” «Возвращение на казнь».

О расследовании убийства — в публикации “Ъ” «За школьницу вступилась толпа».

Сергей Петунин, Саратов