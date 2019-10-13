СМИ: Турцию подозревают в намеренном обстреле американской базы

Турецкие военные, которые в ходе операции «Источник мира», обстреляли позиций американских военных в районе города Кобани на севере Сирии, сделали это намерено, считают в американской администрации, передает The Washington Post со ссылкой источники в Белом доме. С турецкой стороны границы было запущено несколько снарядов калибра 155 мм, однако американские военные не пострадали. Как пишет газета, Анкара знала, что американские военные находились на этой позиции уже несколько месяцев и не могла допустить ошибки. По данным источников, за обстрелом турецких военных стоит желание Анкары контролировать намного более протяженную полосу, чем было оговорено с Вашингтоном.

В турецком Минобороны утверждают, что целью обстрела позиций рядом с американским постом были боевики, ранее атаковавшую погранзаставу Турции. Министерство добавило, что прекратило огонь после получения уведомления от американской стороны.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими.

На следующий день после начала операции Анкара заявила о ликвидации 270 террористов — бойцов курдских формирований. От ракетных и минометных обстрелов пострадало не менее пяти турецких городов вдоль линии фронта. Минобороны Турции сообщило об гибели одного турецкого военного.

О жертвах среди мирных жителей приграничных территории — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».