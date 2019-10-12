Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов отпущен из ОВД

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, Руслан Шаведдинов отпущен из ОВД «Аэропорт». Он написал об этом в своем Twitter.

Господин Навальный ранее сообщил в Twitter, что сотруднику ФБК в ОВД стало плохо. Менеджера проектов ФБК Илья Пахомов отметил, что полиция отказалась вызывать господину Шаведдинову скорую помощь, пока тот не подпишет «документы». После в отделение приехали врачи.

Напомним, господин Шаведдинов был задержан в подъезде своего дома. Причины его задержания неизвестны.

Напомним, 9 октября Минюст объявил о включении ФБК в список иностранных агентов. Господин Навальный обратился к ведомству с требованием публично предоставить доказательства того, что ФБК финансируется из-за рубежа. Исполняющий обязанности департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов заявил, что ФБК получил 140 тыс. руб. посредством траншей из США и Испании.

Подробнее о внесении фонда в список иноагентов — в материале “Ъ” «"ФБК хотят заставить прекратить расследования"».