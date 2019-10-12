Задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, Руслан Шаведдинов сообщил в Twitter о своем задержании. Причины этого неизвестны.

Господин Шаведдинов написал, что был задержан в подъезде своего дома. Его привезли в ОВД Аэропорт. По словам сотрудника ФСБ, в отделение приехали «военный комиссар» и сотрудники центра «Э» МВД России.

Вау, пришёл домой, полный подъезд ментов, ждали меня весь вечер. Везут в овд аэропорт. — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 11 октября 2019 г.

Напомним, 9 октября Минюст объявил о включении ФБК в список иностранных агентов. Господин Навальный обратился к ведомству с требованием публично предоставить доказательства того, что ФБК финансируется из-за рубежа. Исполняющий обязанности департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов заявил, что ФБК получил 140 тыс. руб. посредством траншей из США и Испании.

Подробнее о внесении фонда в список иноагентов — в материале “Ъ” «"ФБК хотят заставить прекратить расследования"».