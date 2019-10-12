Количество жертв трагедии в Керченском колледже увеличилось до 22 человек

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 22 человек, сообщил и.о. директора колледжа Денис Колесник «РИА Новости». По его словам, одна из раненых педагогов умерла после длительного лечения.

«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась»,— сказал господин Колесник. Он добавил, что похороны прошли прошлым летом. Госпожа Грищенко проработала в коллеже много лет, преподавая экономические дисциплины.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем расстрелял студентов и преподавателей вуза. В Крыму был объявлен трехдневный траур.

Подробнее о случившемся — в публикации “Ъ” «Свинцовая Керчь».