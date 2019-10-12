СМИ: Россия заблокировала заявление Совбеза ООН о призыве Турции остановить операцию в Сирии

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, призывающее Турцию остановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщило AFP со ссылкой на дипломатический источник. Российская дипмиссия попросила отсрочку до следующей пятницы для консультаций с Москвой, чтобы после озвучить свою окончательную позицию.

По словам источника, Китай также заблокировал заявление. Документ, разработанный США должен был быть принят вечером в пятницу, но из-за решения Москвы процедура принятия была остановлена.

На заседании Совбеза ООН в четверг Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша призвали Турцию остановить операцию в Сирии. По их словам, возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии еще больше подорвет стабильность всего региона, «усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшую миграцию».

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими.

На следующий день после начала операции Анкара заявила о ликвидации 270 террористов — бойцов курдских формирований. От ракетных и минометных обстрелов пострадало не менее пяти турецких городов вдоль линии фронта. Минобороны Турции сообщило об гибели одного турецкого военного.

О жертвах среди мирных жителей приграничных территории — в материале “Ъ” «Источник мира топит обе стороны».