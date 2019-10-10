Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина

Комиссия Минздрава выявила нарушения в работе Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии, входящего в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина. В действиях директора центра комиссия нарушений не обнаружила. Внеплановая проверка состоялась после того, как врачи учреждения пожаловались на «ужасные условия», в которых дети получают лечение.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения»,— сообщила глава комиссии Минздрава, проводившей проверку, Елена Байбарина.

Комиссия установила, что до середины 2019 года в НИИ детской онкологии использовали неэффективные протоколы лечения. «Люди, которые работали там, они использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они неэффективны, что мир ушел далеко вперед»,— добавила глава комиссии. Также нарушения были найдены в оформлении медицинской документации.

При этом комиссия не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой, на котором настаивали сами врачи центра. «Комиссия не нашла для этого ни малейшего основания, наоборот, рекомендуем директору поддержать ее деятельность»,— прокомментировала решение госпожа Байбарина. По ее словам, работники учреждения не предоставили весомых доказательств давления директора на сотрудников.

Напомним, в конце сентября 26 детских онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии написали заявления об увольнении, опубликовав совместное обращение в Youtube. В нем они жаловались на «ужасные условия», в которых дети получают лечение, а также несправедливое начисление зарплаты. Врачи утверждали, что новое руководство выдавливает неугодных сотрудников и «дестабилизирует работу всей онкологической службы в стране». В Минздраве создали комиссию, чтобы разобраться в ситуации.

Подробнее о ситуации в лечебном учреждении — в материале “Ъ” «Участники конфликта в онкоцентре разошлись в диагнозе».