Российские гимнасты впервые выиграли золото ЧМ в командном многоборье

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира, проходящем в немецком Штутгарте. Спортсмены, показавшие по итогам квалификации первый результат, в решающий день соревнований набрали 261,726 балла, взяв золото. Второе место заняла сборная Китая (260,729 балла) и третье — команда Японии (258,159 балла).

В составе российской команды выступают Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов — запасной).

Подробнее о победе читайте в публикации “Ъ” «Российские гимнасты подтянулись до золота».

Превью чемпионата мира, который продлится до 13 октября,— в материале “Ъ”.