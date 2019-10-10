Российские гимнасты подтянулись до золота

Российская спортивная гимнастика меньше чем за год до Олимпиады в Токио совершила очередной прорыв. Впервые в истории отечественные гимнасты добыли золото в мужском командном турнире чемпионата мира. Победу на первенстве в Штутгарте сборная России, в которой ключевые роли исполнили основные претенденты на успех в личном многоборье — Никита Нагорных и Артур Далалоян, одержала в упорной борьбе с китайцами, опередившими ее на предыдущем первенстве.

Штутгартский чемпионат мира, хотя, по сути, он только-только начался, уже превратился для России в очень заметное соревнование. Финалы в его рамках прошли в двух командных турнирах. В женском российская сборная взяла серебро, уступив только неуязвимым американкам, в мужском ей досталось золото. И это было, конечно, особенное золото.

Год назад, на предыдущем мировом первенстве в Дохе, мужская российская гимнастика, некоторое время находившаяся в состоянии, которое тем, кто следит за ней еще с советских времен и помнит доминирование отечественной школы, могло казаться кризисным (медалей, громких успехов совсем немного, о безусловном превосходстве речи уже точно нет), уже совершила прорыв. Речь о победе в престижнейшем абсолютном многоборье Артура Далалояна — такой Россия не видела почти два десятилетия. Но штутгартский прорыв, пожалуй, еще круче. В жанре, который, собственно, идеально иллюстрирует общую, что ли, мощь национальной школы, Россия не побеждала вообще никогда после распада СССР. И это, например, несмотря на то, что на стыке веков обладала таким невероятным гимнастом, как Алексей Немов.

И нельзя сказать, будто бы еще относительно недавно казавшийся почти невозможным триумф был шальным, возник на пустом месте. Еще в Дохе российская команда на равных боролась с китайцами, которые практически не знали поражений на топовых турнирах в нынешнем десятилетии.

Тогда золотого и серебряного призеров разделили эфемерные полсотые балла — мизер, одна крохотная лишняя даже не ошибочка, а помарочка.

В Штутгарт китайская команда прибыла практически в «золотом» составе. Российская сделала две замены в пятерке: вместо Николая Куксенкова и Дмитрия Ланкина вместе с Давидом Белявским, Никитой Нагорным и Артуром Далалояном за нее выступали Денис Аблязин и Иван Стретович. И выступали хорошо. Хотя, может быть, причина нового взлета не столько в заменах, сколько, например, в том, что за прошедший год два российских фронтмена, которым выпало работать на всех шести снарядах,— и Артур Далалоян, и в первую очередь Никита Нагорный — стали еще сильнее, еще стабильнее.

Это снова была потрясающая по накалу схватка между двумя лучшими командами. Лидерство в ней переходило из рук в руки, а после предпоследней ротации, после грандиозного выступления на брусьях Цзоу Цзинъюаня китайцы вроде бы взяли ситуацию под контроль.

Перед работой на заключительном снаряде — а им у фаворитов была перекладина — они опережали россиян на 1,4 балла, не пропасть, но много.

Все в этой борьбе, похоже, решили нервы. Сунь Вэй, опытный китайский спортсмен, сразу же с перекладины сорвался: 12,776 — это чудовищно низкая оценка. Российские гимнасты, выйдя после окончания соревнований к журналистам, рассказывали, что старались не зацикливаться на этом подарке, на преподнесенном шансе — просто исполняли программы по максимуму. Не дрогнул никто: выигрыш перекладины принес сборной России без малого, без трех тысячных, балл итогового перевеса. И историческое золото, про которое Далалоян сказал, что в ожидании его, рефлексируя по поводу катарской осечки, целый год не мог нормально поспать.

Теперь он вместе с Никитой Нагорным окажется в центре внимания в пятницу. В этот день на чемпионате мира состоятся состязания в личном многоборье. И все говорит о том, что российских звезд следует считать основными претендентами на золото. В квалификации выше всех оказались именно Нагорный с Далалояном. Причем не сказать, что проигрыш китайца Сяо Жотэна был чисто символическим.

Алексей Доспехов