Российские гимнасты подтянулись до золота

Российская спортивная гимнастика меньше чем за год до Олимпиады в Токио совершила очередной прорыв. Впервые в истории отечественные гимнасты добыли золото в мужском командном турнире чемпионата мира. Победу на первенстве в Штутгарте сборная России, в которой ключевые роли исполнили основные претенденты на успех в личном многоборье — Никита Нагорных и Артур Далалоян, одержала в упорной борьбе с китайцами, опередившими ее на предыдущем первенстве.
Штутгартский чемпионат мира, хотя, по сути, он только-только начался, уже превратился для России в очень заметное соревнование. Финалы в его рамках прошли в двух командных турнирах. В женском российская сборная взяла серебро, уступив только неуязвимым американкам, в мужском ей досталось золото. И это было, конечно, особенное золото.
Год назад, на предыдущем мировом первенстве в Дохе, мужская российская гимнастика, некоторое время находившаяся в состоянии, которое тем, кто следит за ней еще с советских времен и помнит доминирование отечественной школы, могло казаться кризисным (медалей, громких успехов совсем немного, о безусловном превосходстве речи уже точно нет), уже совершила прорыв. Речь о победе в престижнейшем абсолютном многоборье Артура Далалояна — такой Россия не видела почти два десятилетия. Но штутгартский прорыв, пожалуй, еще круче. В жанре, который, собственно, идеально иллюстрирует общую, что ли, мощь национальной школы, Россия не побеждала вообще никогда после распада СССР. И это, например, несмотря на то, что на стыке веков обладала таким невероятным гимнастом, как Алексей Немов.
Тогда золотого и серебряного призеров разделили эфемерные полсотые балла — мизер, одна крохотная лишняя даже не ошибочка, а помарочка.
В Штутгарт китайская команда прибыла практически в «золотом» составе. Российская сделала две замены в пятерке: вместо Николая Куксенкова и Дмитрия Ланкина вместе с Давидом Белявским, Никитой Нагорным и Артуром Далалояном за нее выступали Денис Аблязин и Иван Стретович. И выступали хорошо. Хотя, может быть, причина нового взлета не столько в заменах, сколько, например, в том, что за прошедший год два российских фронтмена, которым выпало работать на всех шести снарядах,— и Артур Далалоян, и в первую очередь Никита Нагорный — стали еще сильнее, еще стабильнее.
Это снова была потрясающая по накалу схватка между двумя лучшими командами. Лидерство в ней переходило из рук в руки, а после предпоследней ротации, после грандиозного выступления на брусьях Цзоу Цзинъюаня китайцы вроде бы взяли ситуацию под контроль.
Все в этой борьбе, похоже, решили нервы. Сунь Вэй, опытный китайский спортсмен, сразу же с перекладины сорвался: 12,776 — это чудовищно низкая оценка. Российские гимнасты, выйдя после окончания соревнований к журналистам, рассказывали, что старались не зацикливаться на этом подарке, на преподнесенном шансе — просто исполняли программы по максимуму. Не дрогнул никто: выигрыш перекладины принес сборной России без малого, без трех тысячных, балл итогового перевеса. И историческое золото, про которое Далалоян сказал, что в ожидании его, рефлексируя по поводу катарской осечки, целый год не мог нормально поспать.
Теперь он вместе с Никитой Нагорным окажется в центре внимания в пятницу. В этот день на чемпионате мира состоятся состязания в личном многоборье. И все говорит о том, что российских звезд следует считать основными претендентами на золото. В квалификации выше всех оказались именно Нагорный с Далалояном. Причем не сказать, что проигрыш китайца Сяо Жотэна был чисто символическим.
Женщины. Командное многоборье. 1. США (Симона Байлз, Джейд Кэри, Кара Экер, Суниса Ли, Грейс Маккаллум) —172,330 балла. 2. Россия (Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова) — 166,529. 3. Италия —164,796.
Мужчины. Командное многоборье. 1. Россия (Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович) — 259,928 балла. 2. Китай — 258,354. 3. Япония — 258,026.
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